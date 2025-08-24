Авария на подстанции оставила без света 56 тысяч дагестанцев

В Махачкале без электроснабжения остаются 56 тыс. абонентов после возгорания на подстанции «Новая». Изначально без света остались около 86 тыс. человек, однако к вечеру 23 августа их число сократилось благодаря оперативным действиям энергетиков. Восстановить подачу электричества планируется к обеду 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

По информации ведомства, днем 23 августа на подстанции 110 кВ «Новая» произошло крупное технологическое нарушение из-за возгорания нескольких кабельных каналов. В «Дагэнерго» установили, что причиной стал пожар на расположенной поблизости мусорной свалке - огонь перекинулся на подстанцию, что привело к повреждению оборудования.

Как сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев, благодаря действиям бригад «Дагэнерго» удалось восстановить подачу электричества 32 тыс. абонентов. На месте аварии работают четыре бригады кабельных линий «Дагэнерго» и руководство компании.

«Привлечено достаточно сил и средств, материалы все подвезены, завершить аварийно-восстановительные работы планируется в первой половине 24 августа»,— прокомментировал главный инженер филиала "Дагэнерго" Саид Султанов.

Валентина Любашенко