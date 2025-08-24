Более 1,5 тысяч пассажиров ожидают вылета рейсов в аэропортах Сибири

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о массовых задержках вылетов рейсов в аэропортах Сибири. По данным ведомства, задержки связаны с поздним прибытием самолетов. В настоящее время выполнения рейсов ожидают более 1,5 тыс. человек.

В частности, в международном аэропорту Кемерова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей. В международном аэропорту Новокузнецка объявлены задержки рейсов авиакомпании «Северный ветер» в Казань и Санкт-Петербург. Ожидают выполнения рейса более 300 пассажиров, из них 37 детей.

В международном аэропорту Барнаула задержано выполнение рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Red Wings в Москву и Екатеринбург. Ожидают посадки на борт около 300 пассажиров, из них 26 детей.

В омском аэропорту по причине позднего прибытия воздушного судна объявлены задержки авиарейсов перевозчиков «Россия» и «Икар» в Санкт-Петербург и Казань, вылета ожидают свыше 200 пассажиров, из них 14 детей.

Также отложены рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Горно-Алтайска в Оренбург, посадку ожидают 46 пассажиров.

Аналогичная ситуация в международном аэропорту Норильска — по причине позднего прибытия воздушного судна объявлена задержка рейса авиакомпании Nordstar в Новосибирск. Более 140 пассажиров, в том числе четыре ребенка, ожидают вылета.

В международном аэропорту Томска задерживается выполнение рейса авиакомпании «Северный ветер» в Казань. Вылета ожидают свыше 180 пассажиров, из них 5 детей.

«Транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ночь с 23 на 24 августа Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах нескольких регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани и др. Как сообщили в ведомстве, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Лолита Белова