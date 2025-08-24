Вино отдыхает на складах

Импорт грузинского вина в Россию с начала года сократился на четверть. Продажи в деньгах снизились со $122 млн до $90 млн. Это минимальное значение с 2022 года, тогда показатель немного превышал $72 млн. Мировой экспорт вина из Грузии с января по июль 2025-го уменьшился почти на 17%, до $145 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, это скорее сезонная тенденция, говорит исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин. Он полагает, что негативная динамика будет наблюдаться в течение ближайших трех-девяти месяцев: «Такие данные ожидаемы. Дело в том, что в прошлом году на фоне повышения пошлин, что грузинских вин не касалось, многие компании завезли достаточно большой объем. Не все продали, были большие остатки, поэтому в этом году скорее идет процесс выравнивания. Объективно грузинские вина не являются товарами-заменителями для вин итальянских или испанских. Я думаю, что через несколько кварталов ситуация стабилизируется, и общий объем по году будет плюс-минус на том уровне, что и в 2023-2022 годах.

В принципе за последние два года произошла своеобразная революция цен на все вина: из-за двукратного повышения пошлин на недорогие вина из Европы выросли цены на все остальные вина, в том числе грузинские и российские. Тут надо понимать, что грузинские вина имеют свою аудиторию, они подаются в грузинских ресторанах, молодежь в меньшей степени эти вина употребляет. Расширение аудитории именно по грузинским винам происходит достаточно медленно. В целом я думаю, что, к сожалению, мы будем наблюдать снижение потребления вина и рост других категорий алкогольных напитков, в первую очередь пива, конечно».

Несмотря на заметное снижение экспорта грузинских вин в Россию, их популярность не пойдет на спад, уверен руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев: «Определенную долю потребления в ритейле Грузия сохраняет, это сравнительно недорогое вино, у него есть определенный покупатель. Сейчас есть некоторые изменения в сезонности: белые вина, например, стали пить круглый год практически одинаково хорошо, хотя их раньше пили больше летом, а зимой продажи падали. Из Грузии, кстати, увеличились объемы поставок белого и сухого вина. Это связано с тем, что таких вин нам на рынке нужно больше сейчас, а из Европы они поставляются в меньшем объеме.

Это какие-то выдернутые из контекста истории, например, из Польши привезли больше вина. С 1 сентября практически все европейские вина должны оформляться на территории России, это тоже будет определенным образом влиять. Как именно, мы увидим по итогам года. Европейский экспорт падает гораздо в большем объеме, чем грузинский. Там падение выше 40%.

Крупных замен Грузии с точки зрения ценовой, логистической и финансово-операционной доступности пока нет».

В прошлом году экспорт грузинских вин в Россию, наоборот, рос — на 8,5%. В деньгах ввоз других видов алкоголя увеличивался примерно в 2,5 раза, до $155 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская