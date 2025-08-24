Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX отправился на МКС

Корабль SpaceX Cargo Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Миссия доставит на МКС 2,3 тонны продовольствия, а также оборудование для научных экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Cargo Dragon был запущен в 02:45 (09:45 мск). Корабль уже вышел на орбиту и взял курс на МКС. Ожидается, что он прибудет на орбитальную станцию 25 августа в 07:30 (14:30 мск). На станцию доставят в том числе стволовые клетки для изучения возможностей профилактики потери костной массы.

По словам исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, во время миссии будет испытана 3D-печать металлических деталей и биопечать тканей в условиях микрогравитации. Это технологии, которые могут обеспечить астронавтов необходимыми инструментами в будущих полетах на Луну и Марс, добавил господин Даффи.

Корабль останется на космической станции до декабря, после чего вернется на Землю с исследовательскими материалами.