Пермский завод оптических кабелей вошел в проект по цифровизации жилых домов

ООО «Инкаб» стал соучредителем АНО «Умный многоквартирный дом», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Второе занимается разработкой стандартов по цифровизации многоквартирных домов (МКД). Объем долей «Инкаба» в дочерней организации не уточняется.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Инкаба», завод фактически является соучредителем некоммерческой организации с 2023 года. «С недавних пор поменялись требования Федеральной налоговой службы к АНО. Организации обязали вносить информацию об учредителях в ЕГРЮЛ, поэтому информация об “Инкабе” появилась только сейчас», — отметили в компании. О причинах участия предприятия в новом проекте в пресс-службе не уточнили.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.