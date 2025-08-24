В пермском аэропорту отменили и задержали несколько рейсов

Сегодня в международном аэропорту «Пермь» отменили и задержали сразу несколько рейсов по прилету и вылету. Согласно онлайн-табло, на сегодня отменены вылеты и прилеты четырех рейсов, отмечаются задержки в вылетах четырех бортов. Среди прибывающих в Пермь самолетов задерживаются тоже четыре самолета.

В частности среди отмененных бортов вылет из Перми в Санкт-Петербург на 7:35 и в Москву на 13:30. Также задерживается вылет из столицы Пермского края в Санкт-Петербург в 5:40. Расчетное время вылета этого борта теперь – 13:20. Еще один утренний рейс из города в Санкт-Петербург в 6:00 задерживается и состоится в 19:30. Вылет борта в Москву в 6:10 перенесен на 16:05. Дневной рейс в Ярославль в 15:20 состоится в 1:35 следующего дня.

Отменен прилет борта из Санкт-Петербурга в Пермь в 6:55 и из Москвы в 12:40. Задерживаются самолеты из Сочи с прибытием в 5:20 (расчетное время теперь – в 17:50), в 14:45 (расчетное время теперь – в 15:28), также из Намангана в 13:05 (14:30) и Ярославля в 14:30 (1:00).