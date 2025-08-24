Для тушения пожара на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге направлен пожарный поезд

В порт Усть-Луга в Ленинградской области направлен пожарный поезд для тушения возгорания на терминале. Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что поезд везет более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

Октябрьская железная дорога уточнила, что инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов, и объекты инфраструктуры РЖД вне опасности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что утром 24 августа над портом Усть-Луга было уничтожено 10 беспилотников. Следом он сообщил о тушении пожара на терминале в Усть-Луге. Речь идет о терминале НОВАТЭКа.