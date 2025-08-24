В России начнут проверять привязанные к «Госуслугам» сотовые номера

Правительство России утвердило план проверки актуальности сотовых номеров, используемых для «Госуслуг» , сообщает ТАСС. Это касается номеров, используемых для регистрации и авторизации в системах госорганов и организаций, предоставляющих важные цифровые услуги.

План предусматривает проверку номеров на принадлежность пользователям. Если номер больше не принадлежит указанному человеку, этот номер удалят из учетной записи. Это поможет предотвратить доступ злоумышленников к чужим аккаунтам.

Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономики, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения — четвертый квартал 2026 года. В правительстве полагают, что эти меры повысят безопасность «Госуслуг».