В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение до 26 августа

В Ставропольском крае с 24 по 26 августа прогнозируют сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 м/с. Неблагоприятные погодные условия начнутся 24 августа в период с 12 до 14 час. и продлятся до конца суток. Затем непогода сохранится в течение всех суток 25 и 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.

Спасательное ведомство рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности. «При нахождении на улице следует обходить опасные места и проявлять особую внимательность при управлении автомобилем. Автовладельцам необходимо переместить транспортные средства подальше от деревьев и ветхих построек», – приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко