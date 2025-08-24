Главе СК доложат о причинах слива сточных вод в реку Миасс в Челябинске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования дела после организации несанкционированной свалки в Металлургическом районе Челябинска, из-за которой загрязняется река Миасс, сообщает пресс-служба госоргана.

О сливе сточных вод стало известно из СМИ. По имеющимся данным, около жилых домов на ЧМЗ неустановленные лица организовали свалку, куда регулярно свозят бытовые и биологические отходы. Это приводит к загрязнению почвы, подземных вод и Миасса. Подчеркивается, что ситуацию может негативно сказаться на состоянии окружающей среды и здоровье местных жителей, однако мер к ее разрешению не принято. Сотрудники регионального управления СК возбудили по этому факту уголовное дело.