«НТК» заключило договор аренды офисов за 494 млн рублей со «Стройтехпроект»

ООО «Стройтехпроект» признано победителем аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений для нужд «Новокузнецкой теплосетевой компании». При начальной цене в 520,6 млн руб. «Стройтехпроект» предложило сдать в аренду помещения за 494,7 млн руб. В аукционе также принимали участие «Энерготранзит», «Кузнецктехпроект» и «Запсибкомплекс».

Согласно условиям аукциона, «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 10 лет арендует недвижимость в Центральном, Заводском и Кузнецком районах Новокузнецка общей площадью от 500 до 3,5 тыс. кв. м для последующего размещения административного и производственного персонала.

Согласно условиям закупки, помещения должны быть оборудованы вентиляцией, пожарной сигнализацией, кабинетной планировкой, комнатой приема пищи. Также арендатору важно наличие остановки общественного транспорта в шаговой доступности —не более 300 м от здания.

ООО «Стройтехпроект» зарегистрировано в Новокузнецке в 2012 году. Основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Согласно данным ЕГРЮЛ, основной владелец предприятия — Иван Сазыкин, который также занимает должность гендиректора. Выручка общества в 2024 году составила 331 млн руб., прибыль 78 млн руб., указано в Rusprofile.

Лолита Белова

