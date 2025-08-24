Дорогу Нальчик — Майский отремонтируют в рамках нацпроекта

В Кабардино-Балкарии подходят к концу работы по восстановлению четырехкилометрового участка автодороги Нальчик — Майский, который входит в опорную транспортную сеть России. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

По информации ведомства, восстановление трассы ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо самого дорожного полотна, строители обновляют мост через реку Черек и два путепровода.

«На данный момент специалисты заканчивают создание выравнивающего слоя асфальта, после чего начнут укладывать верхнее покрытие. Следующим этапом станет монтаж барьерного ограждения. Завершающий этап предусматривает оснащение объектов элементами безопасности, включая сигнальные столбики. Весь комплекс мероприятий планируют закончить в ближайшее время»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко