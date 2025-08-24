Пермскую альпинистку не смогут доставить с пика Победы в Киргизии

Альпинистку Наталью Наговицину, родившуюся в Прикамье, не смогут транспортировать с пика Победы в горах Тянь-Шаня. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на начальника базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрия Грекова. «Ее (Наговицину – редакция «Ъ-Прикамье») искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что «погодные условия в этом году уже не позволят спасателям добраться до Наговициной», такая возможность появится только летом 2026 года.

По словам Дмитрия Грекова, группа спасателей, направлявшаяся на поиски Натальи Наговициной, прекратила операцию. «Спасательная группа пошла наверх, руководителю стало плохо. Проблемы со спиной», - отметил начальник базового лагеря Южный Иныльчек. По его словам, этот человек участвовал в первой спасательной операции в составе команды, вылетевшей на поиски на вертолете, но при возвращении пострадала при жесткой посадке. «Ребята спустились, и их сегодня вывезли на вертолете», - заверил господин Греков.

Собеседник полагает, что тело погибшего итальянского альпиниста Луки Синигальи, также входившего в состав группы Натальи Наговициной, можно будет попробовать транспортировать с пика Победы в 2026 году. Это связано с тем, что альпинист находится на более низкой, чем Наталья Наговицина, высоте в 6 800 м.

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы и с 12 августа остается на высоте около 7 200 м. Итальянский альпинист Лука Синигалья был с ней одной группе, поднимавшейся на пик Победы. И, когда пермячка сломала ногу, подходил к ней, но позднее скончался от начавшегося отека мозга. Два других участника группы эвакуированы.

По сообщению 59.ru, 48-летняя спортсменка родом из Пермского края. Наталья Наговицина родилась в селе Черновское Большесосновского района. Она закончила ПГНИУ, через какое-то время переехала в Москву.

Недавно два других пермских альпиниста Артем Хохлов и Елена Ситникова, погибшие при восхождении на пик Виа-Тау, были эвакуированы в Кабардино-Балкарии. Несчастный случай с ними произошел 20 августа. Артем Хохлов и Елена Ситникова сорвались во время прохождения маршрута и получили травмы, несовместимые с жизнью. 21 августа погибших подняли из расщелины на высоту 3,2 тыс. м.