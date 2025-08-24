В Казани за сутки произошло 126 ДТП, пострадали два человека

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 126 ДТП, всего пострадали 2 человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

За сутки задержаны 8 водителей в состоянии опьянения и 5 человек без прав. К административной ответственности привлечены 2 пользователя средств индивидуальной мобильности за нарушения ПДД.

В территориальные отделы полиции доставлены 2 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники оформили 62 случая через центры обработки ДТП и 39 аварий непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин