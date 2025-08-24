МВД проводит проверку после нападения на бортпроводниц рейса Новосибирск-Москва

Транспортной полицией аэропорта Шереметьево проводится проверка по факту нападения на двух бортпроводниц рейса Новосибирск-Москва. По данным ведомства, 23 августа 39-летняя жительница Новосибирска во время полета устроила словесную перепалку с членами экипажа, после чего нанесла несколько ударов кулаками по голове сотрудницам авиакомпании. Правоохранителями будут установлены все обстоятельства инцидента, определена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, выполняющего рейс Новосибирск-Москва, находится деструктивная пассажирка. Работники авиакомпании совместно с другими пассажирами усадили дебоширку на место и после приземления воздушного судна она была передана правоохранителям», — прокомментировали в УТ МВД России ПО Центральному федеральному округу.

В отношении пассажирки рейса полиция составила административный протокол по статье «мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Лолита Белова