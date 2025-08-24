В Ставропольском крае потушен пожар в торговом центре

В городе Михайловске Ставропольского края ликвидирован пожар в торговом центре на площади две тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для разведки очага и координации действий пожарных специалисты МЧС России применяли беспилотник. Было увеличено количество личного состава до 76 человек и 23 единиц техники»,— рассказал заместитель начальника МЧС Ставрополья Сергей Москвитин.

В 21:58 час. 23 августа пожар был полностью ликвидирован.

По информации прокуратуры региона, причиной пожара стало короткое замыкание. Правоохранители проведут проверку в части исполнения пожарной безопасности в магазине.

Валентина Любашенко