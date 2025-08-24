«Нобель» через силу

В начале 1980-х уже бывший президент США Джимми Картер приезжал на мероприятие в Стокгольм. Подойдя к Стигу Рамелю, многолетнему исполнительному директору Нобелевского фонда, он с обидой спросил: «Что же вы не дали мне премию мира за Кэмп-Дэвидские соглашения между Египтом и Израилем? Получи я ее, остался бы президентом на второй срок» (он проиграл в 1980-м Рональду Рейгану). «Простите, господин президент, вы не были номинированы…» — ответил Рамель. Премию в 1978 году получили президент Египта Садат и израильский премьер Бегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Политолог Федор Лукьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп номинацию себе обеспечил с лихвой. Ряды выдвигающих постоянно множатся — от Руанды, Камбоджи и Габона до Армении и Азербайджана, не считая отдельных людей и организаций. Трамп — первый, кто гласно и напористо требует премии мира.

Картер рассчитывал поправить мировым признанием свои электоральные дела. Трамп же просто бесконечно тщеславен и по-детски хочет иметь все игрушки, какие только существуют.

А если серьезно? Есть смысл у этого спектакля? Технически для присуждения награды в этом году Трампа должны были выдвинуть до 31 января, когда он находился в Белом доме десять дней. Возможно, кто-то так и сделал. Обаме тот же график не помешал получить премию в первый год президентства.

В завещании Альфреда Нобеля критерии лапидарны: «Тому, кто внесет наибольший или наилучший вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение имеющихся армий, а также созыв мирных конгрессов и распространение инициатив». Со сплочением народов у Трампа не задалось — более поляризующую фигуру еще поискать. Снижение милитаризма тоже не годится: на 2026 год Пентагону отписан рекордный бюджет почти в $1 трлн. Зато в урегулировании конфликтов Трамп, по его словам, абсолютный чемпион.

Белый дом говорит о шести случаях, включая предотвращение ядерной войны (Индия—Пакистан). Правда, перечисляя достижения, Трамп путает осчастливленные страны (Албания вместо Армении). Но это мелочи. Жемчужиной короны должна стать остановка военных действий на Украине — дедлайн как будто приурочен ко времени объявления лауреата.

Стилистика Карлсона (не Такера, а того, кто живет на крыше) утомляет. Поддержку такого кандидата теми, кто принимает решения в Нобелевском комитете, вообразить сложно. Но Европа жаждет умаслить взбалмошного патрона, и закулисные телодвижения в пользу «Нобеля» Трампу исключать не следует.

А вообще идея присудить ему премию не так абсурдна, как кажется. Задача Нобелевского комитета — поощрять деятельность, способствующую миру. На этапе демонтажа миропорядка, который мы переживаем сейчас, разрешить противоречия невозможно, максимум — обозначить стремление, приостановить и смягчить накал. Этим и занимается Трамп — вполне искренне. Средствами, которые ему доступны: от точечного демонстративного применения силы до необузданного словоизвержения и экономического принуждения. У других и того нет.

Перефразируя Ленина, Нобелевская премия Трампу — по сути правильно, а формально — издевательство. Какой мир (в обоих смыслах), такая и премия.

Кстати, Кэмп-Дэвидские соглашения действуют до сих пор, редкий пример устойчивости. Обиженный Картер получил «Нобеля» двадцать с лишним лет спустя — за миротворческую деятельность после президентства. Трамп ждать не будет. И по возрасту, и по характеру — ему все нужно здесь и сейчас. Или никогда и никому.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»