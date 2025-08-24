Компания сына экс-главы краевого Роспотребнадзора увеличила прибыль втрое

ООО «Органик логос» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 24,9 млн руб., что на 198,7% больше показателя предыдущего года (в 2023-м — 8,3 млн руб.). Выручка организации выросла в 2,5 раза: с 39,5 млн до 100,8 млн руб. Себестоимость продаж увеличилась до 65,7 млн руб.

ООО «Органик логос» действует в Пермском районе с 2011 года. Основной вид деятельности — производство биологически активных добавок к пище. Учредителями выступают гендиректор общества Андрей Сбоев (51% долей), Владимир Шуверов (30%) и Юлия Сбоева (19%). Первый является сыном бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Сбоева. Согласно официальному сайту, «Органик логос» производит продукты для сельского хозяиства на основе фульвовых кислот из растительного сырья. Завод компании базируется в индустриальном парке «Култаево».