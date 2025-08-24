На ул. Героев Хасана почти за 500 млн рублей продают производственный корпус

В Свердловском районе Перми на продажу выставлено нежилое здание по ул. Героев Хасана, 52. Согласно объявлению на сайте «Авито», объект общей площадью 6,6 тыс. кв. м предлагается за 490 млн руб. Согласно публичной кадастровой карте, площадь земельного участка под сооружением – 1,43 га, территория предназначена под здание производственного корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Производственный корпус на ул. Г. Хасана, 52 в Перми, фото «Авито» Фото: Производственный корпус на ул. Г. Хасана, 52 в Перми, фото «Авито»

Двухэтажное производственное здание расположено на кольцевой дорожной развязке улиц Героев Хасана и Хлебозаводской. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, по адресу ул. Героев Хасана, 52 находятся торгово-сервисная компания «Ревитех», предприятие по ремонту промышленного оборудования «Ревитех-сервис», сервисный центр премиальных автомобилей и электромобилей Parkk Service и организация по аренде спецтехники «Арлифт».