БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители»,— написал господин Федорищев в Telegram-канале. Он уточнил, что воздушное пространство региона закрыто.
О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил.