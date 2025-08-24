БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В городе было включено оповещение населения об угрозе атаки с использованием сирены и речевых объявлений через громкоговорители»,— написал господин Федорищев в Telegram-канале. Он уточнил, что воздушное пространство региона закрыто.

О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил.