Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Статус наукограда для Кольцово продлен до 2040 года

Правительство РФ сохранило статус наукограда для Кольцово (Новосибирская область), город продолжит получать федеральное финансирование для развития научно-производственных предприятий.

«В составе научно-производственного комплекса поселка работают предприятия и компании, специализирующиеся на выпуске биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинских инструментов и оборудования, и информационно-телекоммуникационных систем», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Статус наукограда был присвоен Кольцово указом президента России в 2003 году. Сроки действия этого решения истекают 31 декабря 2025 года.

Глава наукограда Николай Красников в июне 2025 года комментировал, что администрация муниципалитета «серьезно подошла к разработке нового пакета документов для продления статуса, согласовав его в различных министерствах».

Лолита Белова

Новости компаний Все