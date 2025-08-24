Статус наукограда для Кольцово продлен до 2040 года

Правительство РФ сохранило статус наукограда для Кольцово (Новосибирская область), город продолжит получать федеральное финансирование для развития научно-производственных предприятий.

«В составе научно-производственного комплекса поселка работают предприятия и компании, специализирующиеся на выпуске биомедицинской и фармацевтической продукции, медицинских инструментов и оборудования, и информационно-телекоммуникационных систем», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Статус наукограда был присвоен Кольцово указом президента России в 2003 году. Сроки действия этого решения истекают 31 декабря 2025 года.

Глава наукограда Николай Красников в июне 2025 года комментировал, что администрация муниципалитета «серьезно подошла к разработке нового пакета документов для продления статуса, согласовав его в различных министерствах».

Лолита Белова