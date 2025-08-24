Четыре рейса на вылет задерживаются в аэропорту Красноярска

По состоянию на утро 24 августа в красноярском аэропорту задерживается вылет четырех рейсов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, причиной стали введенные ограничения на прием и отправку судов в ряде регионов. «Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний», — прокомментировали в аэропорту.

По данным онлайн-табло, позже вылетят самолеты в Анталью, Москву, Магадан и Санкт-Петербург. С задержками ожидается прибытие рейсов из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Норильска, Магадана и Владивостока.

Аэропорт функционирует в штатном режиме, сообщили в пресс-службе авиагавани. По информации «Аэрофлота», авиакомпания планирует стабилизировать расписание в течение дня. «Контакт-центр авиакомпании работает в усиленном режиме, наши представители работают с пассажирами на местах», — прокомментировали представители перевозчика.

Лолита Белова