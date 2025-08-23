Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку рейсов. Ограничения действовали почти два с половиной часа.

Как уточнила пресс-служба аэропорта, рейсы на прилет выполняются в штатном режиме, на вылет — по факту очередности.

В течение дня ограничения на прием и отправку самолетов также вводили в петербургском Пулково, а также в аэропортах Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Самары, Нижнекамска, Тамбова, Калуги, Ижевска, Ульяновска, Кирова. В большинстве из них ограничения продолжают действовать.

По данным Минобороны, 14:00 до 17:00 мск над территорией России сбиты 32 беспилотника.