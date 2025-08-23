В Саратове губернатор пригрозил главврачам увольнениями за нехватку медперсонала

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочее совещание с главными врачами медицинских учреждений региона, на котором обсуждались промежуточные итоги работы по укреплению системы здравоохранения. В ходе встречи глава региона назвал кадровое обеспечение медучреждений ключевым приоритетом.

На расширенном совещании в начале года перед руководителями медучреждений были поставлены конкретные задачи: до 1 января 2026 года обеспечить укомплектованность учреждений врачами на 70%, а средним медицинским персоналом — на 77%. Для достижения этих показателей на региональном и муниципальном уровнях были введены различные льготы и меры поддержки для работников здравоохранения, включая программы привлечения молодых специалистов.

Губернатор заявил, что по итогам года будет детально проанализирована ситуация в каждом учреждении и составлен реестр всех медицинских организаций с оценкой действий их руководителей по привлечению специалистов. В отношении учреждений с наиболее низкими показателями будут приниматься кадровые решения, вплоть до смены руководства.

Параллельно губернатор поручил министерству здравоохранения области сформировать кадровый резерв главных врачей, что свидетельствует о серьезности намерений региональной власти. «Считаю такую позицию справедливой по отношению к нашим жителям, которые испытывают неудобства, когда в какой-то поликлинике или больнице отсутствуют узкие специалисты»,— подчеркнул глава региона.

Для решения кадровой проблемы используется механизм целевого обучения, напомнил губернатор. В настоящее время в вузах по целевым направлениям обучаются более 1,3 тыс. студентов. В 2025 году квота на целевое обучение в Саратовском государственном медицинском университете увеличена до почти тысячи мест на специалитет и в ординатуре.

В начале года сотрудники Саратовской областной инфекционной больницы имени Р. Н. Иванова написали коллективное обращение с жалобами на постоянное снижение зарплат, урезание стимулирующих выплат, рост нагрузки, хамское отношение руководства и отсутствие медикаментов и расходников. Медработники тогда угрожали массовым увольнением.

Аналогичная ситуация сложилась в Саратовском областном клиническом онкологическом диспансере, где коллектив написал официальную жалобу на нового главного врача, обвинив его в деспотизме и унижениях в отношении сотрудников. В обращении медики предупреждали о начале массовых увольнений квалифицированного персонала.

На совещании также обсуждались вопросы лекарственного обеспечения. По словам губернатора, финансирование на закупку препаратов было увеличено в разы. В учреждениях внедряется автоматизированная система, которая позволит оптимизировать и упорядочить процесс выдачи лекарств. Руководителям медучреждений поручено постоянно контролировать вопросы, связанные с обеспечением пациентов препаратами, и своевременно формировать заявки на их приобретение.

Губернатор также анонсировал новую региональную программу по ремонту территорий больниц. В 2025 году планируется благоустроить дворы 27 учреждений здравоохранения, на что из областного бюджета выделено более 150 млн руб. Действие программы продолжится и в следующем году, поэтому главврачам поручено заранее подготовить заявки с полным пониманием объемов предстоящих работ.

Никита Маркелов