В Пензенской области власти хотят помочь УК и ТСЖ с капремонтом

Правительство Пензенской области вынесло на антикоррупционную экспертизу проект нового порядка предоставления господдержки на капремонт многоквартирных домов. Документ разработан для исполнения федерального законодательства и направлен на повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на модернизацию жилищного фонда, уверяют авторы новеллы.

Субсидии будут предоставляться по двум основным направлениям. Первое — это возмещение затрат на сами работы по капитальному ремонту, включая мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Второе направление предполагает компенсацию процентов по займам или кредитам, которые ТСЖ или управляющие компании взяли для финансирования ремонта.

Распределение средств планируется проводить на конкурсной основе через систему «Электронный бюджет». Весь процесс, от объявления о начале приема заявок до публикации итоговых протоколов, будет осуществляться в цифровом формате, что исключит личный контакт заявителей с чиновниками и снизит коррупционные риски.

Участниками отбора смогут стать товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании и региональный оператор. Для допуска к конкурсу они должны соответствовать ряду строгих критериев, среди которых отсутствие задолженностей перед бюджетами, признаков банкротства или ликвидации, а также включения в реестр экстремистских организаций. Многоквартирный дом заявителя не должен быть признан аварийным и должен быть оборудован общедомовыми приборами учета.

Получатели государственной поддержки будут обязаны регулярно предоставлять отчеты о целевом использовании выделенных средств. В случае обнаружения нарушений, таких как нецелевое расходование субсидии или недостижение заявленных показателей энергоэффективности, денежные средства придется вернуть в областной бюджет в полном или частичном объеме.

Никита Маркелов