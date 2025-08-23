Глава СКР хочет знать, почему в Овчарном Пензенской области пьют грязную воду

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки по факту ненадлежащего водоснабжения в селе Овчарное Пензенской области. Поводом для вмешательства стало обращение жителей села в Информационный центр СК России о систематическом нарушении их прав на качественную питьевую воду.

Жители села Овчарное, входящего в состав Большехуторского сельсовета Нижнеломовского района, длительное время страдают из-за отсутствия очистных сооружений и ненадлежащего обслуживания водопроводной системы. Поступающая в жилые помещения вода регулярно загрязняется, что делает её непригодной для потребления. Как сообщается в информационном центре, многочисленные обращения граждан в различные инстанции до сих пор не принесли результатов, а меры по разрешению ситуации не приняты.

Следственное управление СК России по Пензенской области инициировало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе Владимиру Игнатенкову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятых решениях. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Административное управление селом Овчарное осуществляется через Большехуторский сельсовет, а вышестоящим органом является администрация Нижнеломовского района, которую возглавляет Николай Уракчеев. Ранее Следственный комитет уже реагировал на аналогичные жалобы жителей населённых пунктов Чаадаевка и Чемодановка.

Никита Маркелов