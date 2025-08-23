Глава СКР хочет знать, почему в Агафоновке орудует банда подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взять под особый контроль расследование действий подростковой группировки в Агафоновке в черте Саратова. Об этом сообщает инфоцентр силового ведомства.

По данным СКР, группа молодых людей в возрасте 14-19 лет нападает на жителей Агафоновки в Октябрьском районе Саратова. Они избивают несовершеннолетних и взрослых, а также принуждают жертв оформлять банковские карты и микрозаймы, после чего похищают полученные денежные средства. Известно, что в группу входит до 6 человек, однако в отдельных нападениях участвует до 30 человек.

30 мая 2025 года во дворе, который местные жители называют «квадратом», подростки избили 15-летнюю девочку, а затем напали на её отца, который пытался защитить дочь. Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация: мужчине провели операцию, а у девушки диагностировали сотрясение мозга.

По заявлению пострадавших полиция возбудила дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Как сообщают местные жители в соцсетях, имена нападавших широко известны в Агафоновке. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Никита Маркелов