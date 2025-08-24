Ижевчанка оплатила задолженность по штрафам на 260 тысяч рублей за нарушение ПДД

В Удмуртии за четыре месяца был составлен 191 исполнительный документ по административным штрафам в отношении жительницы Ижевска, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. Общая сумма штрафов составила 260 тыс. руб.

С апреля по июль 2025 года местная жительница регулярно нарушала правила дорожного движения. Основные нарушения связаны с превышением скорости и несоблюдением требований дорожных знаков. После разъяснения возможных мер принудительного воздействия, женщина в течение пяти дней погасила все задолженности.