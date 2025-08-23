Глава СКР хочет знать, почему в Саратове разрушается детсад «Капельки солнца»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту нарушений прав воспитанников детского сада № 215 «Капельки солнца» в Саратове, сообщает информационный центр СКР.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стали жалобы родителей и публикации в Telegram-каналах с сообщениями о состоянии детского сада, близком к аварийному. Сообщается, что в помещениях с стен и потолков осыпается штукатурка, мебель и игровое оборудование изношены до крайней степени, а дети вынуждены спать на «рваных, трухлявых матрасах». Родители собственными силами проводят уборку и косметический ремонт, а также приносят из дома книги и игрушки. Обращения родителей в ответственные органы результатов не принесли, уточняет информационный центр СКР.

Глава администрации Кировского района Саратова Александр Бурмак ранее подтвердил, что учреждение проверяют надзорные органы. По его словам, участие родителей в ремонте и уборке осуществляется «исключительно в добровольном порядке», а материально-техническая база пополняется по мере бюджетного финансирования. Господин Бурмак также отметил, что в настоящее время осуществляется закупка новых матрасов, а вакансии воспитателей активно укомплектовываются.

В феврале 2025 года детский сад № 215 стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений с проектом «Семейные практики как способ приобщения дошкольников к культурным ценностям народов России».

В декабре 2021 года прокуратура Кировского района проводила проверку после падения автомобильной вышки на территории учреждения во время установки новогодней иллюминации. Тогда же выяснилось, что при проведении работ нарушались требования техники безопасности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Саратовской области Дмитрию Костину проверить указанные обстоятельства и дать им правовую оценку. Об итогах будет доложено в центральный аппарат СКР для принятия процессуальных решений.

Никита Маркелов