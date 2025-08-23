Глава госбезопасности Грузии подал в отставку

Глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили объявил о своем увольнении. Он решил подать в отставку «на основе консультаций с правящей командой». Он займет пост советника премьер-министра Грузии и будет курировать вопросы национальной безопасности.

Господин Оханашвили поблагодарил основателя партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзине Иванишвили за доверие и постоянную поддержку. Он сообщил, что присоединился к партии восемь лет назад, и в течение этого времени участвовал в парламентской жизни, а позже начал работать министром юстиции. «Моя девятилетняя деятельность на государственной службе была достаточно напряженной»,— указал в письме господин Оханашвили, которое опубликовала пресс-служба госбезопасности в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На должность главы госбезопасности власти Грузии представят кандидатуру исполнительного секретаря правящей партии Мамуки Мдинарадзе. «У него есть довольно продолжительный опыт работы в правоохранительных ведомствах, что, конечно, очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности»,— сказал премьер Ираклий Кобахидзе (цитата по ТАСС). Кандидатуру позже рассмотрит грузинский парламент.