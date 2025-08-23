«Мечтать! Летать!»: в парке 300-летия Петербурга начался фестиваль аэростатов

В субботу, 23 августа, в парке 300-летия Санкт-Петербурга стартовал фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Такого события в городе на Неве не было уже 17 лет, сообщили организаторы. Мероприятие посетили корреспонденты «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утренние полеты воздушных шаров над городом

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Утренние полеты воздушных шаров над городом

Основную программу фестиваля составили соревнования пилотов аэростатов в формате «погоня за зайцем». Помимо двух субботних, планируется еще один старт — утром в воскресенье, 24 августа.

В дни проведения фестиваля в парке 300-летия организованы также творческие мастерские, спортивные и детские зоны, фотозоны и лаундж-пространства. На вечер посетителям обещают свечение аэростатов, светомузыкальное шоу и концерт с участием Варвары Визбор, Насти Абруцкой и Just For You Project, Markscheider Kunst, SHOO и других артистов.

Андрей Цедрик