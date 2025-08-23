В Самарской области горел полигон ТБО

Пожар произошел на полигоне твердых биологических отходов (ТБО) в Самарской области. Сообщение о происшествии в Сызранском районе на 874 км трассы М-5 поступило на пульт на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда № 47 вечером в пятницу, 22 августа в 16:28 (MSK+1). Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

На место происшествия выехали пожарные расчеты и сотрудники ГУ МЧС РФ по Самарской области. Было установлено, что горит свалка на площади 200 кв. м.

Огонь тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. В 20:36 пожар локализовали, а в 23:25 была объявлена полная ликвидация возгорания.

Георгий Портнов