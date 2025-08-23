В Махачкале в СИЗО отправили шесть подозреваемых в похищении человека

Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении шести подозреваемых в похищении человека и вымогательстве (п. «а» ч.3 ст. 126 и п. «а, б» ч. 3 ст.163 УК РФ) меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 октября 2025 года включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики Дагестан.

Согласно поступившим в суд материалам, 10 июня 2025 года подозреваемые сняли и специально оборудовали помещение в Хасавюртовском районе. После обманным путем заманили жертву в эту квартиру.

«Соучастники, применив физическое насилие, вынудили потерпевшего согласился на требования о передаче денежных средств в размере 6,5 млн. руб.»,— отметили в ведомстве.

Пострадавшего отпустили лишь после того, как он согласился заплатить за себя выкуп.

Наталья Белоштейн