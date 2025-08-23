24 августа в Татарстане ожидается до +31 градуса с грозами

В воскресенье, 24 августа, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем прогреется от +23 до +28 градусов, а на востоке региона — до +31 градуса.

В Казани ночью местами пройдут кратковременные дожди при температуре от +16 до +18 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, максимальная температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.

Влас Северин