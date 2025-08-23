План «Ковер» ввели в Пензе

После объявления режима «Беспилотной опасности» 23 августа в Пензенской области ввели план «Ковер» — закрыли воздушное пространство. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В пензенском аэропорту «Ъ — Средняя Волга» уточнили, что на данный момент задержаны два вечерних рейса в Санкт-Петербург. Запланированный на 19:23 вылет пока перенесли на 21:45. Пассажиры рейса, запланированного на 22:15, предварительно смогут вылететь в 23:15.

Дарья Васенина