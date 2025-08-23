Аэропорт Казани временно прекратил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для безопасности полетов, заявила пресс-служба Росавиации. В республике объявлен режим «Беспилотная опасность».

Сегодня такие же ограничения ввели в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы и Санкт-Петербурга, аэропорты не работают до сих пор. В Калужской области сегодня сбили 10 беспилотников, сообщал губернатор региона Владислав Шапша. О сбитых дронах отчитывались и в правительстве Санкт-Петербурга.