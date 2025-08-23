В Турции возбудили уголовное дело после танца туристки на флагштоке

В Турции правоохранители возбудили уголовное дело из-за поведения иностранной туристки в Каппадокии. Поводом стал видеоролик, распространившийся в соцсетях. Кадры запечатлели, как в городе Учхисар девушка взобралась на флагшток с турецким флагом и исполнила на нем танец, как на пилоне.

Прокуратура Турции увидела в этом оскорбление турецкого флага, а также оскорбление нации (ст. 300 и ст. 301 уголовного кодекса Турции). «Это возмутительный инцидент, который мы расцениваем как проявление неуважения к национальным и духовным ценностям нашего великого народа»,— сказано в заявлении администрации округа Невшехир, к которому относится Учхисар (цитата по T24).

Гражданство девушки не уточняется. Неизвестно, была ли она задержана турецкими властями. По статьям 300 и 301 турецкого УК ей грозит до трех и двух лет лишения свободы соответственно.