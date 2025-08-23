Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Саратова контролирует проверку по ДТП с пострадавшими детьми

Прокуратура Гагаринского района Саратова контролирует ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла на трассе Р-228 в районе села Клещевка сегодня, 23 августа. Там столкнулись две легковушки.

По данным прокуратуры, есть пострадавшие, включая несовершеннолетних. Их количество и характер травм не уточняются.

Павел Фролов