Прокуратура Саратова контролирует проверку по ДТП с пострадавшими детьми

Прокуратура Гагаринского района Саратова контролирует ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с пострадавшими несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла на трассе Р-228 в районе села Клещевка сегодня, 23 августа. Там столкнулись две легковушки.

По данным прокуратуры, есть пострадавшие, включая несовершеннолетних. Их количество и характер травм не уточняются.

Павел Фролов