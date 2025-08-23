Футболистки «Крыльев Советов» победили «Динамо» в матче Суперлиги

В субботу, 23 августа, в рамках Суперлиги футболистки «Крыльев Советов» принимали московское «Динамо». Самарская команда победила со счетом 4:1.

В составе самарской команды дважды отличилась София Шишкина, по голу отметились Анастасия Чирич и Валерия Солодухина. У гостей мяч забила Желька Белован.

«Крылья Советов» с 28 очками находятся на пятой позиции в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо» с 23 баллами располагается на седьмом месте.

Андрей Сазонов