В Татарстане за сутки потушили 12 пожаров

22 августа подразделения противопожарной службы Татарстана ликвидировали 12 возгораний, 5 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

За прошедшие сутки пожарные 12 раз выезжали на ложные вызовы и 7 раз оказывали помощь другим экстренным службам. Спасатели 7 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах Татарстана за отчетный период происшествий не зарегистрировано.

Влас Северин