Мантуров предложил ввести пошлины на пищевую пленку из недружественных стран

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать введение пошлин на пищевую пленку из стран, которые были внесены в список недружественных. Это поддержит отечественных производителей такой продукции, сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Мантуров отдал распоряжение после поездки в Ростовскую область, где побывал на производственной площадке компании «Атлантис-Пак», сообщила пресс-служба правительства. Эта компания входит в тройку самых крупных производителей пластиковой оболочки в мире, и сейчас она выполняет инвестиционный проект по выпуску барьерной пленки для пищевой промышленности.

Компания выполнила два из трех этапов инвестпроекта. Мощности производства составляют 3,6 тыс. т пленки в год, отметили в правительстве. В рамках третьего этапа планируется установить две новые линии производства мощностью 6,3 тыс. т в год. До этого значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа, отмечают в пресс-службе.