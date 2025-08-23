В Ставропольском крае горит ТЦ на площади 1,5 тысяч квадратных метров
В Михайловске по ул. Вокзальной, 82 горят помещения торгового центра. По предварительной информации, огнем охвачено 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В тушении огня принимают участие 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России.
По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание.
Прокуратурой Шпаковского района организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования.