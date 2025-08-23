Глава МИД Нидерландов уволился из-за неспособности ввести санкции против Израиля

Король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку членов кабинета министров от партии «Новый общественный договор» (NSC). Соответствующие прошения подали пятеро исполняющих обязанности министров и четверо статс-секретарей. В числе уволенных — и.о. главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, а также глава МВД, главы министерств: здравоохранения, благосостояния и спорта; социальных дел и занятости; образования, культуры и науки.

Исполняющий обязанности премьер-министра Дик Схоф вечером 22 августа проинформировал Его Величество о том, что после заседания правительства представители NSC потребовали немедленной отставки, говорится в заявлении королевского дома. Премьер рекомендовал монарху принять отставку.

В пятницу вечером в нидерландском кабмине состоялись дебаты о введении санкций против Израиля из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа и планов построить поселения на Западном берегу. Обсуждение зашло в тупик, решение о жестких мерах не было принято, и министр иностранных дел Велдкамп объявил об отставке. Коллеги господина Велдкампа по партии из числа членов правительства также покинули заседание, пишет The Guardian. Тем же вечером он дал интервью местной прессе, в котором объяснил решение об отставке «нехваткой возможностей для принятия значимых мер» в отношении Израиля.