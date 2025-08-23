В Екатеринбурге температура поднимется до 26 градусов

В воскресенье, 24 августа, и в понедельник, 25 августа, температура воздуха днем в Екатеринбурге поднимется до 26 градусов. Это следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

26 августа, во вторник, дневная температура составит 22 градуса тепла, в среду — 20 °C. 28 августа, в четверг, ожидается +17 градусов, в пятницу — +16 градусов, в субботу — +15 °C.

По прогнозу уральского гидрометцентра, температура в понедельник, 25 августа, достигнет вплоть до 28 градусов тепла, а затем во вторник снизится до 25 градусов выше ноля. Согласно прогнозу, 24 и 25 августа осадков не ожидается, 26 августа ожидается небольшой дождь. Ветер до середины недели прогнозируют силой от 3 до 8 м/с.

Анна Капустина