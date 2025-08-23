Беспилотники пытались атаковать НПЗ на Кубани

НПЗ и объекты инфраструктуры подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Об этом заявили в оперштабе региона.

Согласно сообщению, атака БПЛА произошла в ночь на 23 августа в Северском районе. Силы ПВО сбили дроны, обломки упали в районе поселков Ильский и Афипский и села Львовское. По данным оперштаба, разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны отчитывались, что минувшей ночью средства ПВО сбивали беспилотники в период с полуночи до 1:40 мск над тремя регионами. В сообщении ведомства указывалось, что над Кубанью был сбит один БПЛА.