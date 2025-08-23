Футбольный клуб «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 6-го тура МИР Российской премьерлиги.

Матч проходил в Казани. Первый тайм обошелся без голов, а счет открыл полузащитник московского клуба Пабло Солари уже на 57й минуте. На 73й минуте Кристофер Мартинс удвоил преимущество «Спартака», забив второй гол.

Всего матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 34,1 тыс. болельщиков. Следующая игра команды «Рубин» состоится 30 августа против «Оренбурга». Матч пройдет на выезде и начнется в 14:00 по московскому времени.

Влас Северин