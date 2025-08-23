Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиками в Арзамасском округе

Газовоз столкнулся с автовозом на 427 км трассы М-12 в Арзамасском округе 23 августа. Погиб водитель грузовика, еще двое человек из проезжавшего мимо автомобиля, в том числе, ребенок получили ранения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в результате ДТП произошел взрыв цистерны с сжиженной углекислотой, которую вез газовоз.

На месте работают сотрудники ГАИ, причины ДТП устанавливаются. Движение затруднено, организован объезд по 394 км трассы.

Владимир Зубарев