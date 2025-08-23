Два человека погибли в аварии на трассе М-5 в Туймазинском районе

Сегодня днем на 1323-м км дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Camry, сообщают пресс-службы Госавтоинспекции Башкирии и республиканской прокуратуры. По предварительным данным, 29-летний водитель Volkswagen Polo, следовавшего из Уфы в Самару, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry. В результате аварии 51-летний водитель и пассажир Toyota Camry скончались до приезда скорой помощи, еще два человека госпитализированы.

Майя Иванова