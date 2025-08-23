В подмосковном СНТ при пожаре в доме погибли двое детей

В частном доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Рассвет» в Подмосковье произошел пожар. Погибли два ребенка в возрасте 2 и 4 лет, сообщила Клинская городская прокуратура.

ЧП случилось в деревне Масюгино 22 августа. Предварительной причиной возгорания назвали «аварийный режим работы электрической сети». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам; предполагает до четырех лет лишения свободы).

На место выезжал Клинский городской прокурор Илья Чакин. По делу назначена пожарно-техническая экспертиза.