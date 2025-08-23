В Саратовской области ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщает ФСБ.

Фигурант 1976 года рождения доставил в Московскую область самодельное взрывное устройство по заданию украинских спецслужб, от взрыва которого 25 апреля 2025 года погиб генерал, сообщают силовики. Помимо причастности к теракту, подозреваемый обвиняется в сборе и передаче противнику информации о военнослужащих Воздушно-космических сил России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

В июле 2023 года фигурант самостоятельно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp и согласился поработать на них за деньги. Фигуранта подозревают в пособничестве теракту (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) и обороте взрывчатки (ч. 6 ст. 222.1 УК РФ). Суд отправил его под арест. Сейчас следствие работает, чтобы квалифицировать действия фигуранта как госизмену (ст. 275 УК РФ).

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля 2025 года в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Ранее по данному делу был задержан непосредственный исполнитель теракта Игнат Кузин, который полностью признал свою вину.

Никита Маркелов